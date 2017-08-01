Китай намерен создать систему дистанционного зондирования для геолокации. Для этого им потребуется вывод на орбиту искусственных спутников.

Руководство КНР намерено создать собственную национальную систему в космосе, которая будет в будущем следить за состоянием различных природных и антропологических объектов на Земле, предотвращать возможные вредные последствия от природных бедствий. Его данные могут быть полезны для развития сельских и городских территорий, защиты экологии.

Сообщается, что первопроходцем в построении такой системы станет научно-исследовательский аппарат Gaofen-7. Этот прибор сможет дистанционным методом осуществлять зондирование земной поверхности и предоставлять снимки и иные данные в повышенном разрешении.

Всего по планам исследователей космоса Поднебесной на орбите к 2025 году окажется сеть подобных спутников. С их помощью выстроится целая система геолокации.