Китай намерен создать систему дистанционного зондирования для геолокации
Китай намерен создать систему дистанционного зондирования для геолокации. Для этого им потребуется вывод на орбиту искусственных спутников.
Руководство КНР намерено создать собственную национальную систему в космосе, которая будет в будущем следить за состоянием различных природных и антропологических объектов на Земле, предотвращать возможные вредные последствия от природных бедствий. Его данные могут быть полезны для развития сельских и городских территорий, защиты экологии.
Сообщается, что первопроходцем в построении такой системы станет научно-исследовательский аппарат Gaofen-7. Этот прибор сможет дистанционным методом осуществлять зондирование земной поверхности и предоставлять снимки и иные данные в повышенном разрешении.
Всего по планам исследователей космоса Поднебесной на орбите к 2025 году окажется сеть подобных спутников. С их помощью выстроится целая система геолокации.