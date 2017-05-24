Специалисты составили список самых бесполезных изобретений года‍

Специалисты составили список самых бесполезных изобретений 2017 года. В первую тройку вошло такое изобретение, как самая обыкновенная палатка, которую по задумке полагается ставить в офисе посреди рабочего кабинета для того, чтобы снимать стресс на работе.

Результаты исследований специалистов появились на сайте Gizmodo. Там рассказывалось о наиболее известных изобретениях уходящего года, которые оказались не слишком полезными для пользователей. Так, первую строчку бесполезных изобретений заняла соковыжималка фирмы Juicero. Эта компания выпускает фруктовые соки в пакетах и придумала аппарат, в который нужно вставлять такой пакет, чтобы тот выдавливал содержимое. Однако большим спросом изобретение не пользуется, так как сок из пакета не так уж и тяжело выдавливать вручную.

В список бесполезных изобретений также вошли стартап Bodega, который предлагает устанавливать автоматы с долгопортящимися продуктами в подъездах или возле домов. Также этот список пополнил автобус марки Lyft Shuttle, который, впрочем, никакой изюминки в себе не несет и является обычным транспортным средством такого типа.