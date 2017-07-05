Хакеры создали приложение, взламывающее iPhone X

Владельцы нового юбилейного смартфона от Apple - iPhone X, теперь не смогут чувствовать себя в безопасности. Хакерам удалось разработать приложение, которое способно взломать практически любой гаджет "яблочной" компании.

Как стало известно, программист Джонатан Левин разработал приложение под названием LiberiOS, которое способно взломать iPhone X и получить доступ к его файловой системе. Он рассказал, что данная программа способна взломать не только юбилейный гаджет, но и все остальные устройства компании Apple.

Для того, чтобы разработать приложение, программист воспользовался уязвимостью в iOS 11.1.2, которую уже ранее обнаружили сотрудники Google. Программист отметил, что приложение способно работать только до выключения гаджета, после этого придется производить процедуру взлома заново.

Стоит отметить, что когда пользователь пользуется программой LiberiOS и взламывает iPhone X, он нарушает соглашение с корпорацией и тем самым лишает себя права на гарантийное обслуживание.