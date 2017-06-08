Apple рушит бизнес по продаже частных данных пользователей‍

Компания Apple является противником продажи частных данных своих клиентов. Несколько месяцев назад в обновлении ее браузера Safari появилась специальная функция Intelligent Tracking Prevention, которая не позволяет использовать cookie-файлы для отслеживания истории пользователей.

Известно, что Apple является активным борцом за сохранность личных данных своих пользователей. Многие маркетинговые компании в настоящее время пытаются отслеживать пути пользователей по интернету, чтобы подбирать для них именно те товары и информацию, которая наверняка должна их заинтересовать. Однако по мнению корпорации, это нарушение прав, и по этой причине она разработала функцию Intelligent Tracking Prevention. Тем самым Apple мешает развитию бизнеса таких рекламных компаний.

Как сообщает зарубежное издание Dow Jones, решение этой проблемы можно найти. Так, в статье указывалось, что подобные интернет-сайты должны раскрыть свои способы заработка, когда они зарабатывают на использовании личной информации пользователей.