На сайте мэра Москвы появились новые функции в услуге записи к врачу

На сайте мэра Москвы появилась новая функция в сервисе записи к врачу. Теперь каждый житель российской столицы еще быстрее и более удобней сможет записаться к специалисту, сообщается на mos.ru.

Согласно предоставленным данным, сразу три обновления были добавлены в сервисе "Запись к врачу", благодаря которым можно заранее запланировать визит, просмотреть необходимый рецепт и добавить в "Избранное" врача.

Отмечается, что для подключения к новым функциям необходимо просто выбрать категорию "Здоровье", а затем ввести номер своего полиса ОМС в разделе «Услуги». На сайте был изменен и интерфейс данной услуги, в результате чего в одном окне появились сразу пять вкладок, переключаться между которыми можно и не прокручивая страницу вниз.