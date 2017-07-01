Эксперты: Российские промышленники недооценивает киберугрозу

Российские промышленные компании недооценивают угрозу, которые могут идти от киберпреступников. Об этом рассказали некоторые эксперты.

В настоящее время большинство российских крупных производств, сосредоточенных на промышленном выпуске товаров, не предъявляют к себе повышенных требований по организации информационной безопасности. Это, по мнению многих экспертов, может сыграть в будущем злую шутку с ними.

По данным специалистов, всего тринадцать из ста промышленных компаний проводят тестовые испытания на возможность проникновения в их систему контроля хакеров и иных злоумышленников, действующих через Сеть.

На первом месте по расходам в России по-прежнему стоит обеспечение непрерывности производства. Информационные современные технологии остаются далеко позади, и даже те деньги, которые выделяют некоторые корпорации, уходят на покупку технических средств защиты, которые необходимы ей по минимуму.