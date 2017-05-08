ТОП-7 приложений, которые должны быть на каждом смартфоне на Android

Современные смартфоны стараются максимально «подогнать» под покупателей, но всегда чего-то не хватает. Эти 7 приложений сделают любой телефон Android удобным и полезным.





Гаджеты должны иметь защиту паролей. Приложения, которые позволяют не вводить логин и пароль постоянно, сохраняют их в памяти и «хранят» в безопасном месте. Например, 1Password является популярным у юзеров, а Lastpass занимает второе место (наверное, из-за кривого перевода). Также необходимо иметь под рукой прогноз погоды. Он иногда ошибается, но это иногда. Платный WeatherTimeline конвертирует 86 рублей в качество. А любители фото не смогут обойтись без VSCO, который давно покарает устройства своими волшебными и профессиональными фильтрами.



Google тоже позаботилась о пользователях. Inbox by Google разгрузит почту Gmail по более детальным категориям, чтобы выделить важные сообщения. А те, кто заботится о своём здоровье, наверняка знают о Google Fit. Приложение измеряет количество шагов, задаёт цели и сравнивает владельца с другими пользователями неподалёку.



Pushbullet воплощает в смартфоны на Android главное достоинство iPhone и Mac – взаимодействие. Установив программу на телефон и ПК можно на экране компьютера отслеживать все уведомления, приходящие на смартфон. А Pocket необходима для «почитать потом». Когда находится интересная статья, но прочесть её времени нет, то её можно сохранить в приложении с браузера и заняться ею на досуге.