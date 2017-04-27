Пользователи Сети сообщили о проблемах в работе Telegram. Это уже вторая проблема мессенджера за неделю.

Сегодня многие пользователи Сети, которые часто работают при помощи социальной сети Telegram, рассказали о вновь возникших проблемах в популярном мессенджере. Многие эксперты, которые постоянно оценивают работу онлайн-ресурсов, сообщили, что ряд проблем у Telegram возникли в российской столице, городе на Неве, в крупнейших городах Центральной России, а также в Поволжье.

Кроме того, не отсылались сообщения у пользователей во многих странах мира. В том числе экран мобильных устройств и компьютеров выдавал ошибку в Германии, Италии, Франции, Соединенном Королевстве, Украине и некоторых других странах.

Прошлый сбой, который случался в компании Павла Дурова неделю назад, оценили как временные проблемы из-за огромного трафика. Сегодняшний сбой владелец Telegram или представители его компании пока никак не прокомментировали.