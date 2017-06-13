Банк "Открытие" первый в России запустил отправку денег по фотографии

Банк "ФК Открытие" обьявил о старте новой услуги, денежных переводов по фотографии отправителя. Услуга запущена с помощью системы распознования лиц.

Приложение доступно всем пользователям Android и IOS. Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать на свой телефон приложение "Открытие. Переводы". В основном меню выбрать тип перевода - "перевод по фото". Для отправки также необходимо иметь на телефоне фотографию получателя. Изображение передается в систему для обработки, считывается информация контура лица, после этого приложение выводит на экран скрытый номер банковского счета. Отправитель вводит номер своей карты для отправки, либо выбирает ее из сохраненных. Напомним что, Mastercard и КартСтандарт оказывают банкам запустить бесконтактную самостоятельную оплату смартфоном. Это позволяет внедрять сервисы оплаты мобильными устройствами без участия каких либо провайдеров. Главная задача программы, предоставить банкам-партнерам новейшие инновационные сервисы.