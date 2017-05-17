Вирус в Facebook Messenger заражает компьютеры и заставляет майнить

Пользователи компьютерной версии Facebook Messenger начали заражать свои компьютеры манером криптовалют. Злоумышленники присылают в мессенджер неизвестный архив, который заражает компьютер.

Как сообщается, вирус майнинга работает только на компьютерной версии в Chrome – в мобильной версии он не работает. От разных пользователей начинают приходить подозрительные архивы с название video_xxxx. На самом деле, в архиве содержиться не видео, а программа Digminer. После того, как архив откроют, программа начнет автоматически устанавливать связь с сервером, с которого скачается и установится майнер, а после будет произведена активация программы. Когда на компьютере будет работать майнер, параллельно этому будет произведена рассылка архива с вирусом другим пользователям.