Новый монитор получил режим "электронной бумаги"

Сотрудники компании BenQ сообщают о выходе нового монитора под названием GL2780. Новинка оснащена многими технологическими особенностями, однако самой любопытной для потребителей является режим «электронной бумаги».

Новинка рассчитана для домашнего использования. Она предназначена не только для просмотра фильмов, но и для комфортного чтения книг. Экран способен имитировать электронную бумагу, значительно упрощая чтение текста. Данный технологический режим получил название ePaper Mode.

По информации разработчиков, монитор содержит 27-дюймовую матрицу с разрешением 1920х1080. Сообщается, что обзор экрана составляет 170 градусов по горизонтали и 160 – по вертикали. Цена новинки и дата выхода пока не известны.