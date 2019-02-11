В iPhone такого точно нет: Батарея Xiaomi может разрядиться до -1%

Сегодня, 13:52 \\ Техно

Смартфон за 200 $ скопировал дизайн Apple и смог то, что не могут флагманы.

В то время, как именитые бренды борются за срок службы батареи и пытаются ухищряться всеми возможными способами, китайцы смогли сделать невозможное.

На новостном агрегаторе Reddit появилась новость, согласно которой батарея Xiaomi может разрядиться до -1%. Отрицательный заряд считается невозможным, однако бюджетник показал именно его.

Пользователи Сети заметили, что в iPhone такого точно нет, ведь их дорогие флагманы могут отключиться и на значении в 5%. В мороз же устройства и вовсе лучше не использовать.

У части пользователей портала возникли сомнения касательно правдивости данных, ведь вместо фирменной оболочки MIUI были значки iOS. Хозяин устройства объяснил это тем, что он использовал сторонний лаунчер и сделал себе копию iPhone из Xiaomi Mi A2.

Также экспериментатор отметил, что после достижения данного заряда устройство отключилось через пару минут и больше не активировалось.

Остаётся неясным является ли это правдой или хозяин телефона решил таким способом пошутить над аудиторией.

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Автор - Олег Некрасов
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