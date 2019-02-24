Xbox «загибается»: Sony «вытерла ноги» об Microsoft на E3

Компания высокомерно не явилась на конференцию из-за своего превосходства, заявляют аналитики.

На конференции компания Microsoft презентовала свою новую игровую приставку – Xbox Scarlett. В компании заявляют, что новая модель будет значительно усовершенствована, что даст им возможность встать в один уровень с Sony PlayStation. Но в Sony, похоже, уверены в своем превосходстве на все 100%.

По заявлениям создателей, Xbox Scarlett будет в 4 раза быстрее и мощнее предыдущей модели. Помимо этого, для данной игровой консоли планируется приобрести множество эксклюзивных игр, что повысит спрос и, соответственно, увеличит онлайн. Компания также намерена активно бороться с читерами, сделав структуру консоли более защищенной. В новинке планируется полностью избавить игрока от мучений, вызванных долгими загрузками игр. Для этого Xbox Scarlett оснастят SSD-накопителями. Microsoft заявляет, что частота кадров вырастит до 120 FPS, что является отличным показателем даже для PC. Но самое интересное, что консоль будет способна выдержать разрешение экранов в 8К.

Но что по этому поводу думает Sony? По мнению аналитиков, компания настолько уверовала в свое собственное превосходство, что даже не посчитала нужным приехать на конференцию. Таким дерзким поступком Sony буквально «вытерла ноги» об Microsoft, считают эксперты. Большинство из представленных нововведений для Xbox Scarlett уже сейчас присутствуют в Sony PlayStation 4. Компания уже сейчас может похвастаться большими продажами, большим онлайном в играх, большим количеством эксклюзивных игр.

Аналитики считают, что в данный момент Xbox «загибается» и следующая модель – это единственный шанс удержаться. Если компании Microsoft удастся сделать по-настоящему революционное и прорывное устройство, то и Xbox будет шанс вырваться в лидеры. В противном случае, Sony окончательно станет монополистом на рынке игровых консолей, что плохо скажется на качестве устройств, игр и отношении к пользователям.