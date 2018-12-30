«Дно пробито»: Цена нового iPhone 11 перевалит за 100 тысяч рублей

Apple может увеличить объём минимальной памяти нового флагмана до 128 Гб. Это сильно «ударит» по кошельку любителей «откусанного яблока».

Тот факт, что Apple пытается завоевать мировую популярность, в очередной раз ставится под сомнение. Новый iPhone 11, запланированный на сентябрь этого года, может выйти с минимальной внутренней памятью в 128 Гб. Из-за этого цена на устройство перевалит за 100 тысяч рублей, что для среднестатистического российского покупателя очень накладно. В Сети по этому поводу встречается масса негативных комментариев. «Ничего нового», «дно пробито», - пишут разозлившиеся пользователи.

Информация о том, что версии iPhone 11 с меньше 128 Гб памяти выпускаться не будут, не была озвучена официально, а появилась от инсайдеров. Между тем, многие специалисты ни секунду не сомневаются, что именно так и будет. Если учесть, что сегодня iPhone XS со 128 Гб продаётся дороже 90 тысяч рублей, то его преемник превысит 100-тысячную отметку. Эксперты говорят о том, что «дыхание времени» диктует условия, при которых 64 Гб становится маловато. Однако не стоило так задирать потолок. По мнению специалистов, в мире существует огромный пласт «яблочных» фанатов, которые больше обращают внимание на цену гаджета, чем на его память. Есть небольшая вероятность, что в Apple ещё раз задумаются над этим вопросом.