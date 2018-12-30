«Дно пробито»: Цена нового iPhone 11 перевалит за 100 тысяч рублей

Сегодня, 15:44 \\ Техно

Apple может увеличить объём минимальной памяти нового флагмана до 128 Гб. Это сильно «ударит» по кошельку любителей «откусанного яблока».

Тот факт, что Apple пытается завоевать мировую популярность, в очередной раз ставится под сомнение. Новый iPhone 11, запланированный на сентябрь этого года, может выйти с минимальной внутренней памятью в 128 Гб. Из-за этого цена на устройство перевалит за 100 тысяч рублей, что для среднестатистического российского покупателя очень накладно. В Сети по этому поводу встречается масса негативных комментариев. «Ничего нового», «дно пробито», - пишут разозлившиеся пользователи.
Информация о том, что версии iPhone 11 с меньше 128 Гб памяти выпускаться не будут, не была озвучена официально, а появилась от инсайдеров. Между тем, многие специалисты ни секунду не сомневаются, что именно так и будет. Если учесть, что сегодня iPhone XS со 128 Гб продаётся дороже 90 тысяч рублей, то его преемник превысит 100-тысячную отметку. Эксперты говорят о том, что «дыхание времени» диктует условия, при которых 64 Гб становится маловато. Однако не стоило так задирать потолок. По мнению специалистов, в мире существует огромный пласт «яблочных» фанатов, которые больше обращают внимание на цену гаджета, чем на его память. Есть небольшая вероятность, что в Apple ещё раз задумаются над этим вопросом.

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Автор - Антон Словацкий
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