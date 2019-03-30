Возвращение легенды: Sega выпускает 16-битную ретро-консоль за $80

Genesis Mini окунет в мир ностальгии с помощью 42 предустановленных классических игр.

В последнее время стало модным заигрывать с ностальгическими чувствами пользователей. Известная игровая компания Sega решила не отставать от трендов и объявила о том, что выпускает 16-битную ретро-консоль.

Sega Genesis Mini, маленькое устройство за $80? созданное для фанатов «ламповой» атмосферы. В интернете много эмуляторов игровых приставок, но именно посиделки у телевизора могут задать тон для хорошего вечера.

Компактное устройство получило порты USB и HDMI сохранив при этом «олдскульный» дизайн. В комплекте с приставкой поставляются 2 фирменных проводных геймпада. Трёхкнопочные геймпады сохранили дух Sega Genesis. Устройство заметно выигрывает у конкурентов по рынку ретро-консолей, ведь оно получило 42 предустановленные классические 16-битные игры. Игроки смогут снова поиграть в Соника, Червяка Джима и легендарную Контру.

Не обошлось и без нововведений. Теперь игрокам будет доступна возможность создания сохранения и его загрузки при повторном запуске.

Возвращение легенды на рынок состоится 19 сентября 2019 года.