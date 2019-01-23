«Монстры» Xiaomi: Назван ТОП-5 лучших гаджетов 2019 года

Браслет, смартфон, пылесос и даже видеорегистратор от Xiaomi не имеют столь же качественных аналогов, поэтому юзеры предпочитают только «китайцев».

Китайская компания быстро идёт вперёд, ей нет равных в ассортименте продукции. Более того, «монстры», которых предлагает производитель, очень качественные, недорогие и служат пользователям долгие годы. Экспертом был назван ТОП-5 лучших гаджетов 2019 года от Xiaomi.

Первым товаром является Xiaomi Hybrit Pro. Аналитик указал, что эти наушники буквально стали легендой. Достоинством их является то, что за копейки обладатель такого гаджета становится владельцем двухдрайверного излучателя и металлического корпуса вместо пластика. Более того, звук настолько качественный, что аналоги Xiaomi того же уровня стоят в 2-3 раза дороже.

Следом идёт Redmi Note 7. Эксперт выделил всего один мобильный телефон среди всех представленных Xiaomi. По его словам, гаджет повторяет судьбу своего предшественника: он продаётся очень активно и является на данный момент просто бестселлером. Он отметил, что это лучшее соотношение «цена-качество» на рынке.

Специалист упомянул и Mi Band 4. За небольшую стоимость браслет имеет и влагозащиту, и возможность просматривать уведомления. Кроме того, с помощью данного гаджета китайская компания «подвинула» Apple в нише браслетов и часов. Посредством браслета можно отслеживать свою активность на протяжении примерно 20 дней.

Восторг вызывает и робот-пылесос. Аналитик отметил, что это лучший гаджет в своём роде за такую цену. Китайская компания всегда отличалась приемлемой стоимостью на свою продукцию, и здесь исключение тоже делать не стала. Пылесосом можно управлять с помощью смартфона, есть настройки таймера. Более того, можно ограничить помещения, в которых необходимо прибрать.

По качеству и возможностям за бюджетную цену нет равных видеорегистратору. По словам специалиста, к нему можно подключиться через смартфон и «достать» оттуда любое видео, чтобы, например, показать полицейскому, который остановил на дороге.