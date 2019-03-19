В семье не без урода: Samsung представила Galaxy A10 с недоэкраном и убогим аккумулятором

Сегодня, 12:50 \\ Техно

Младший братец получился несколько «недоразвитым», зато и стоить будет не дороже дух обедов.

Не успела выйти самая младшая модель обновленного ряда Galaxy A — смартфон Galaxy A10, как Samsung представила его урезанный вариант Galaxy A10e, по аналогии с парой Galaxy A20 и A20e. Новинка вчера вышла на американском рынке.

В сравнение с Galaxy A10, новая модель отличается недоэкраном и убогим аккумулятором. Infinity-V дисплей потерял 0,4 дюйма и может «похвастать» диагональю 5,8 дюйма, так же как у A20e. Тип панели не изменился, поэтому, как и старший брат, она будет «притягивать» все отпечатки пальцев и любые царапины. Убогий аккумулятор Galaxy A10e емкостью 3000 мА•ч, так что зарядки ему хватит всего на 8-10 часов, а в игровом режиме он протянет от силы часа 4, а с учетом 2 ГБ ОЗУ тяжелые игры гарантировано зависнут. Зато он будет быстро заряжаться, если это кого-то утешит.

Однако эксперты считают, что приговор типа «в семье не без урода», выносить преждевременно. Есть положительные стороны. Флэш-накопитель на 32 ГБ не вызывает нареканий. Фронтальную камеру на 8 Мп спрятали в небольшой каплевидный вырез, что тоже можно считать плюсом. Технические подробности пока не известны, но если разработчики оставили светодиодную вспышку, то можно будет создавать любые шедевры. В любое время суток владелец сможет сделать очень качественные портреты и сюжетные снимки. Фото получатся четкие, контрастные и с сочной палитрой. Что касается фильтров и фоторедакторов, то в Galaxy A10 они позволяли выполнять нужную обработку фото, скорее всего они сохранятся и Galaxy A10e.

И самое приятное – цена. Приобрести устройство можно $180. Это для США. Для Европы цена будет объявлена дополнительно.

Поделиться новостью:
Автор - Шура Аш
Главное за неделю

Windows 10 парализует компьютеры: Жёсткие диски массово ломаются после обновления

Пользователи повально жалуются на сбои в работе жёстких дисков после обновлений Windows...

Человек - сам себе враг? Бактерии в организме мешают лечиться

Назначенное врачом лекарство может не подействовать, потому что бактерии в организме...

Замена порции красного мяса на филе рыбы снижает риск преждевременной смерти на 17%

Продлить свою жизнь может каждый человек благодаря изменению привычек.

Учёные выяснили, почему стареет человек

 Это происходит потому что основные программы, которые борются со старением перестают...

Надоели баннеры? Названы ТОП-5 браузеров для iPhone с блокировкой рекламы

Во всех перечисленных браузерах блокировщик рекламы интегрирован, поэтому устанавливать...

Google делает бесполезными «Яндекс» и «Лабораторию Касперского»

Новые особенности Android ограничили функциональность российских мобильных приложений.

Всё дело в питании? Медики назвали причину преждевременной смерти молодых

Дефицит фруктов и овощей ослабляет иммунную систему человека, из-за чего повышается...

Хроническая бессонница не даст дожить до старости – ученые

Нарушения сна очень опасны из-за риска развития гипертонии, деменции, инфарктов и диабета.

Церемония инициации: Эксперт раскрыл истинное предназначение пирамиды Хеопса

 Звук через тоннели подземных шахт пирамид направлялся в комнату Короля, чтобы правитель...

Овсянка, сэр: Диетологи назвали самые полезные завтраки

Эти продукты не только подарят организму энергию, но и насытят его полезными...

Минус 3 кг за сутки! Эксперты раскрыли главный секрет черешни

Ягода не только сожжёт килограммы, но и улучшит кожу, зрение и волосы.

Чеснок признали эффективным лекарством от диабета 2 типа

Если не лечить диабет, он может привести к серьёзным проблемам почек и сердца, но чеснок...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ