В семье не без урода: Samsung представила Galaxy A10 с недоэкраном и убогим аккумулятором

Младший братец получился несколько «недоразвитым», зато и стоить будет не дороже дух обедов.

Не успела выйти самая младшая модель обновленного ряда Galaxy A — смартфон Galaxy A10, как Samsung представила его урезанный вариант Galaxy A10e, по аналогии с парой Galaxy A20 и A20e. Новинка вчера вышла на американском рынке.

В сравнение с Galaxy A10, новая модель отличается недоэкраном и убогим аккумулятором. Infinity-V дисплей потерял 0,4 дюйма и может «похвастать» диагональю 5,8 дюйма, так же как у A20e. Тип панели не изменился, поэтому, как и старший брат, она будет «притягивать» все отпечатки пальцев и любые царапины. Убогий аккумулятор Galaxy A10e емкостью 3000 мА•ч, так что зарядки ему хватит всего на 8-10 часов, а в игровом режиме он протянет от силы часа 4, а с учетом 2 ГБ ОЗУ тяжелые игры гарантировано зависнут. Зато он будет быстро заряжаться, если это кого-то утешит.

Однако эксперты считают, что приговор типа «в семье не без урода», выносить преждевременно. Есть положительные стороны. Флэш-накопитель на 32 ГБ не вызывает нареканий. Фронтальную камеру на 8 Мп спрятали в небольшой каплевидный вырез, что тоже можно считать плюсом. Технические подробности пока не известны, но если разработчики оставили светодиодную вспышку, то можно будет создавать любые шедевры. В любое время суток владелец сможет сделать очень качественные портреты и сюжетные снимки. Фото получатся четкие, контрастные и с сочной палитрой. Что касается фильтров и фоторедакторов, то в Galaxy A10 они позволяли выполнять нужную обработку фото, скорее всего они сохранятся и Galaxy A10e.

И самое приятное – цена. Приобрести устройство можно $180. Это для США. Для Европы цена будет объявлена дополнительно.