«Тинькофф банк» представил своего голосового помощника с непростым характером

Помощник Олег может управлять банковскими операциями и умеет поддерживать разговор.

«Тинькофф банк» запустил первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг. Программа будет постепенно появляться в мобильных приложениях банка: первыми Олега получат пользователи iOS. На следующей неделе помощник станет доступен на Android.

Олегу можно поручить банковские переводы на счета «Тинькофф» и Сбербанка, управление картами и отправку почты. У помощника можно уточнить вопросы, касающиеся финансовой сферы: комиссию за переводы, лимиты, кэшбек и узнать о программах лояльности.

Помимо этого Олег может поддержать разговор на разные темы, поможет забронировать столик в ресторане, купить билет в кино или записать пользователя на стрижку.

Программа запускается после слов «привет, Олег» или «слушай, Олег» или из приложения, при нажатии на иконку микрофона.

Отличительной особенностью ассистента является его непростой характер. Пользователям он может показаться слишком навязчивым или даже вспыльчивым.

«Олег – мужчина от 25 до 40 лет. Он вежливый, не любит панибратства, и, если нужно, может быть настойчивым. Ему не чуждо чувство юмора, и он не учит пользователя жизни, пока тот не попросит», – говорится в сообщении на сайте банка.

Помощник Олег обучаем. Благодаря оценкам пользователей он будет меняться в ту или иную сторону. Также программа способна подстраиваться под манеру общения клиента. Так что, какой тон задаст пользователь, такие фразы и будет получать в ответ.

Олег говорит голосом актера кино и дубляжа Никиты Прозоровского. Для озвучивания помощника он записал около 30 часов разных реплик.

При создании ассистента «Тинькофф» использовал собственную технологию распознавания голоса, над которой компания работает с 2016 года. Сейчас она может безошибочно понимать до 95% произнесенных слов.