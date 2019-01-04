Без защиты: в обновлении Windows 10 откажутся от паролей

Сегодня, 12:05 \\ Техно

Обычные средства защиты заменит смартфон и специальные утилиты Microsoft.

Несмотря на наличие новых средств защиты пользовательских данных — отпечатки пальцев, снимки лица, — «классические» пароли остаются незаменимыми. В Microsoft решили изменить это. Так, грядущее обновление Windows 10 1903 позволит не создавать пароли для входа.

Для входа в систему отныне будет достаточно системы распознавания лиц Windows Hello и приложения Microsoft Authenticator. По словам представителя Microsoft Анастасии Тарновской, учетную запись можно будет создать без пароля — опираясь лишь на свой номер телефона. Иначе говоря, если вы использовали Microsoft Office на своем смартфоне, регистрируясь по номеру телефона или почтовому адресу, эти данные подойдут для входа в Windows.

Система биометрической аутентификации Windows Hello позволяет войти в систему с помощью биометрических данных — снимка лица или отпечатка пальца. Также в Windows 10 версии 1903 можно создать учетную запись без пароля для определенного круга пользователей. Для входа будет достаточно имени пользователя и смартфона с приложением.

Стоит отметить, что обновленная Windows 10 также поддерживает стандарт WebAuthn, который позволяет заходить на веб-сайты, используя биометрические данные.

Оставшись без «классической» защиты в обновлении Windows 10, разработчики предоставили целый набор альтернатив, сделав систему безопасней. Судя по всему, скоро IT-гиганты полностью откажутся от паролей. Пока, несмотря на биометрические способы входа, без текстового пароля не обойтись. Например, Apple ID при сбое требует пароль — так же, как и при подключении к сетям Wi-Fi.

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Автор - Сергей Ковалев
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