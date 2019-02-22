Google делает бесполезными «Яндекс» и «Лабораторию Касперского»

Новые особенности Android ограничили функциональность российских мобильных приложений.

Сегодня пользователи мобильных приложений от «Яндекс» и «Лаборатории Касперского» оставили множество комментариев в Google Play об исчезновении некоторых функций. Как выяснилось, это связано с новой политикой конфиденциальности Google, которая направлена на усиление безопасности.

В частности, программы российских разработчиков больше не могут управлять звонками, что делает их бесполезными. Так, приложение «Яндекс» лишилось функции «Автоматический определитель номера», а антивирус «Касперского» более не позволяет фильтровать входящие вызовы.

Стоит отметить, что «Яндекс» уже опубликовал способы исправления ситуации. Так, для восстановления определителя необходимо установить голосовой помощник «Алиса» в качестве приложения по умолчанию. Функциональность Kaspersky Internet Security, к сожалению, не имеет возможности обойти новые алгоритмы Android.

Напомним, с 9 марта вступили в силу новые условия использования ОС Android, которые запрещают сторонним приложениям доступ к звонкам и СМС. Исключение составляют приложения, функциональность которых завязана на общении. Ранее Apple ввели подобные правила для приложений для iOS. Ряд экспертов предположили, что Google намерено «убивает» конкурентов. Не только «Яндекс» и «Лаборатория Касперского» лишилась доступа к звонкам и сообщениям — все приложения больше не смогут контролировать общение пользователя.