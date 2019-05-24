Ноутбук прошёл два диагностических теста в Техасе, а причина поломки так и не была найдена.

Американец Грег Бенц рассказал в Сети о постыдной истории, произошедшей с ним и его ноутбуком. По словам мужчины, гении из Apple потратили 10 000 $ на ремонт полностью рабочего MacBook Pro, купленного и выпущенного в 2018 году. Бедный пользователь потратил кучу времени и денег на посещение ремонтных сервисов и магазинов Apple с единственной целью — отремонтировать свой ноутбук. По выяснению причины, мужчина признал собственную глупость, а также рассказал о недостатках программного обеспечения компании.

В ходе рассказа Бенца выяснилось, что его MacBook Pro «ломался» 4 раза и в ходе ремонта ему 2 раза меняли материнскую плату, кабели, и в конечном итоге заменили целое устройство, стоимость которого свыше 7 тысяч долларов. Однако, как и в прошлые разы, после нажатия кнопки питания, экран становился чисто чёрным, но вентилятор при этом работал. Две недели Бенц носил MacBook по сервисам. Было вложено не мало усилий, но даже хвалёные гении Apple и специалисты из техподдержки App Store не сумели решить проблему.

В это сложно поверить, но именно новый сотрудник компании нашёл поломку с помощью своего телефона. Он посветил на экран и спустя пару минут увидел там кружок с изображением владельца. Причиной «поломки» стала сбавленная на 0% яркость дисплея. Грег Бенц — фотограф и для него крайне важна исправная работа устройства, поэтому он как ребёнок обрадовался решению проблемы и назвал «поломку» нелогичным нюансом в работе хвалёного ноутбука от Apple.