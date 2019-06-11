Opera создала специализированный игровой браузер

Новый браузер GX следит за объемом оперативной памяти и блокирует рекламу.

Браузер Opera GX ориентирован на геймеров. Он позволяет входить в Twitch с боковой панели прямо во время игры, не замедляя работы компьютера. Видео со стримингового сервиса и YouTube можно будет смотреть в окнах на фоне открытых вкладок. Впоследствии компания планирует совместить возможность просмотра видео во время игры.

Также с боковой панели можно будет зайти в популярные соцсети и мессенджеры: Facebook, «Вконтакте» и Telegram.

В программу встроили GX Control – панель, на которой пользователь сможет сам настроить потребление браузером ресурсов процессора и объема оперативной памяти.

В программу встроен безлимитный VPN, блокировщик рекламы. Есть специальные темы оформления, в том числе звукового. В браузере появился раздел GX Corner, в котором можно посмотреть анонсы игр, релизы, обзоры и другие новости из мира игр.

Opera сделала браузер совместимым с игровыми аксессуарами Razer Chroma, поэтому при совместной работе клавиатура, мышка и другие устройства Chroma, будут менять свой цвет под стиль браузера.

В истории Opera это первая специализированная геймерская программа. Специалисты отметили, что в мире около 1,2 млрд игровых персональных компьютеров и будет справедливо, если у игроков появится свой особенный браузер.