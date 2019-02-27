Скрытность 99 уровня: В Telegram теперь можно скрыть свой номер телефона

Разработчики посчитали, что нововведение обеспечит ещё более надёжный уровень персональной защиты пользователей.

В Telegram теперь можно поднять свою скрытность до 99 уровня. С момента создания мессенджера сразу появилась дилемма, как сделать свой номер телефона недоступным для остальных. Почему-то разработчики этот момент не учли изначально. Теперь проблема решена окончательно. Скрыть свой номер можно достаточно просто, зайдя в меню.

Для того чтобы спрятать номер в Telegram, пользователям необходимо открыть всплывающее меню в верхнем левом углу экрана. В открывшемся списке нужно кликнуть по «Настройкам». После этого следует перейти в раздел «Конфиденциальность». Появится окно, в котором вторая строчка меню называется «Номер телефона». Тут можно выбрать, чтобы наш номер не видел никто, видели только контакты либо чтобы он был доступен каждому. Чуть ниже можно сделать исключения скрытности для конкретных контактов. Нововведение уже по достоинству оценили пользователи Telegram. Всё-таки так спокойнее.