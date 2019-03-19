Samsung вставляет скрытые камеры под экран? Блогер раскрыл секрет слежки за россиянами

Сегодня, 16:03 \\ Техно

Стало известно, какое устройство находится под дисплеем смартфонов Samsung.

Пользователи соцсетей массово высказывают негодование продукцией Samsung. Владельцы гаджетов уверены, что компания вставляет скрытые камеры под экран.

На YouTube попал ролик, где мастер разбирает дисплей смартфона и замечает устройство слежения под ней. Неужели корпорация «опустилась» до шпионажа?

Известный блогер решил разобраться в этом вопросе.

По словам эксперта, причиной паники оказался оптический сканер отпечатков пальцев. Под экраном смартфона находится камера, то есть дисплей скрывает линзу, покрывающую КМОН-датчик: эта матрица делает фотографии. Именно поэтому на дисплее есть подсветка для отпечатка пальца. Таким образом специалист раскрыл секрет слежки: он уверяет, что за россиянами Samsung не шпионит.

После прикосновения пальца к экрану делается снимок и происходит считывание данных. Информация отправляется на КМОН-сенсор, после чего с помощью специальных программных алгоритмов телефон сравнивает полученный снимок с уже известными данными.

Блогер рассказал, что при первой настройке этот процесс является длительным, потому что считывается только часть пальца. По мнению эксперта, в этом и заключается ошибка данного оптического сканера: аппарат захватывает изображение в 2D-измерении, из-за чего обойти защиту не сложно. Уровень безопасности зависит от расширения камеры датчика: чем выше показатель, тем больше деталей захватит сканер.

Эксперт сообщил, что большей надежностью обладают ультразвуковые сканеры отпечатка пальцев: их взломать практически невозможно. Такой системой оснащен смартфон Samsung Galaxy S10.

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Автор - Ксения Вишневская
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