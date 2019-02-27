Шпионаж по удаленке: Google выпустила приложение для удаленного доступа к компьютеру

24 часа в сутки можно будет контролировать домашний компьютер сл юбого смартфона. позволит управлять домашним компьютером со смартфона.

Google выпустила последнюю версию приложения Chrome Remote Desktop для удаленного доступа к домашним устройствам, которые работают от сети. Ранее подобное приложение использовалось только для настольных систем.

Запустить обновленное приложение просто. Нужно выполнить загрузку программы захвата экрана, а сам процесс управления можно осуществлять с веб-страницы. Также разработчики позаботились о предоставлении возможности управлять сразу несколькими экранами и настройке горячих клавиш, можно даже загружать удаленно файлы.

В Google предупредили, что старая версия приложения перестанет работать уже к 1 июля. Новинка может работать на базе Android и iOS. В основе программы лежит технология Progressive Web Apps, которую тестировали последние два года.

Некоторые аналитики считают, что единственная цель, с которой Google создала сервис – шпионаж по удаленке. Насколько полезен будет сервис владельцам – вопрос, а вот компания сможет контролировать владельцев смартфонов даже если они не сидят в Интернете и не используют главное оружие слежки – Google Maps.