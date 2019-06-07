Безопасность за деньги: Mozilla готовит платный браузер с VPN

Firefox Premium выпустят в этом году. Браузер будет доступен по подписке.

Генеральный директор компании Mozilla подтвердил слухи о разработке нового браузера. Как выяснилось, это будет «параллельная» версия — Premium. По словам главы компании-разработчика Криса Берда, новая программа обеспечит высокий уровень безопасности и анонимности.

Сейчас программисты Mozilla тестируют собственный VPN-сервис, который станет главной особенностью новой программы. Пользователям предложат безопасность за деньги, так как Mozilla готовит платный браузер с VPN. Программа будет доступна по месячной подписке, стоимость которой пока не определили. Берд подчеркнул, что услуги, предоставляющиеся сейчас бесплатно, это не затронет.

Стоит отметить, что сейчас вопросы сетевой безопасности особенно актуальны — помимо сетевых мошенников, сами IT-гиганты допускают халатное отношение к личным данным клиентов. Так, недавно Facebook уличили в хранении паролей от аккаунтов пользователей в незашифрованном виде.

Напомним, технология VPN обеспечивает несколько дополнительных сетей поверх Интернета, что позволяет скрыть свои личные данные и местоположение.