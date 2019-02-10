«Не телефон, а золото!» Дешевый Google Pixel 3а восхитил пользователей технологичностью

Телефон стоит 25 000 рйблей, а ощущается как iPhone XS.

Компания Google в мае этого года представила очередной смартфон - Google Pixel 3а. Данный аппарат настолько сильно полюбился пользователям, что они начали его сравнивать с iPhone XS от Apple. Телефон обладает отменными характеристиками, особенно это касается камеры. Но интерес вызывает то, что за него компания просит всего 25 000 рублей.

Телефон выполнен из пластика с элементами стекла. Многие представляют себе пластиковый корпус, как нечто дешевое и некрасивое, но тут Google сумела поразить всех, сделав корпус настолько стильным и приятным, что это стало «фишкой» смартфона. Мало того, что корпус приятен тактильно, так он еще и выпускается в перламутровом цвете, который выглядит очень мягко и нежно. Пользователи также отмечают великолепную вибрацию во время использования. Она настолько качественная, что не сразу осознаешь, что пользуешься недорогим смартфоном.

Любовь пользователей аппарат также получил и из-за характеристик. Они не самые передовые, но за свою цену их действительно можно считать лучшими. А вот чем он действительно всех поразил, так это своей камерой. Она выдает качество снимков даже лучше, чем Pixel 3 – флагманская модель за 60 000 рублей. Этот факт просто приводит в ступор даже специалистов, ведь считалось, что флагман был оснащен самой лучшей камерой на рынке, а тут его обошел дешевый смартфон за 25 000.

Сейчас данный телефон является отличным недорогим выбором. Если вы хотели купить iPhone, но цена слишком высока, то берите Pixel, заявляют эксперты. Даже смешно представлять, что в Google продают его так дешево, но на ошибку это не похоже.

«Телефон действительно впечатляет. Я не могу отделаться от мысли, что он стоит всего от 25 000 рублей, но выглядит и используется как топовый аппарат. Он поразил меня своей технологичностью. К тому же, он еще и просто красивый. А в перламутровом исполнении он просто золото!», - комментирует пользователь смартфона.