Дешевле только даром: Xiaomi выпустит Mi 9X с тройной камерой за копейки

Преемник Mi A2 будет стоить примерно $245, но сохранит большинство «фишек» линейки «премиум».

Xiaomi выпустит Mi 9X с тройной камерой и сканером отпечатков пальцев на экране. Ожидается, что смартфон выйдет в этом месяце и будет «красавцем» во всех отношениях, а первое , что привлечет внимание покупателей - стеклянный корпус Corning Gorilla Glass 6 с градиентной расцветкой. Дальше - лучше.

Потрясающий «красавец» Mi 9X получит 6,4-дюймовую AMOLED-панель с Full HD+ и каплевидным вырезом. Устройство будет работать на достаточно мощном Snapdragon 675. Объема памяти хватит самому взыскательному критику: ОЗУ 6 ГБ и флеш 64 ГБ. Поддерживать всю эту мощь «наплаву» будет аккумулятор на 3300 мАч с возможностью быстрой подзарядки мощностью 18 Вт. Тройная камера будет как у Mi9, примерно с теми же техническими характеристиками.

Отдельно стоит остановиться на цене Mi 9X. За совсем не бюджетное устройство отдать придется всего 15 тысяч рублей. Это равно примерно стоимости двух обедов в столичных ресторанах, так что дешевле только даром.