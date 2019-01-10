В Японии разработали устройство для поднятия настроения

Гаджет создает атмосферу комбинацией звуков, аромата и видеоряда.

Недавнее исследование социологов показало, что число счастливых людей на планете неуклонно сокращается. В частности, переход части жизни в виртуальную плоскость этому способствует, уверены специалисты. В компании Japan Display, расположенной в Японии, решили опровергнуть это заблуждение – инженеры разработали устройство для поднятия настроения.

Multi Sensory Device XVG-01 представляет собой стильный гаджет, похожий на виниловые проигрыватели. В центре расположен круглый дисплей, который будет демонстрировать абстракции, разработанные при участии психологов. Генератор ароматов расположили в «звукоснимателе». Все это венчает качественная аудиосистема, которая завершит аудиовизуальный ряд.

По мнению разработчиков, тщательный подбор музыки, соответствующего изображения и аромата смогут повлиять на человеческое настроение. Официальная презентация необычного устройства состоится в рамках выставки CES Asia, которая пройдет в этом месяце в Шанхае.