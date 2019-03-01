$1000 за воздержание: В США объявили конкурс на отказ от смартфонов

Вместо гаджета с выходом в Сеть, американцам выдадут кнопочную раскладушку-звонилку.

По инициативе компании Frontier Telecom, в США объявили конкурс на отказ от использования смартфонов в течение целой недели. Гражданам предложили изложить обоснование в форме эссе на 100-200, из которого будет понятно, почему именно этот человек должен получить шанс побороться за приз.

Критерии отбора не совсем понятны, но известно, что эссе рассмотрят и выберут самых достойных, которые за полное воздержание от выхода в Сеть через смартфон получат $1000. Продержаться надо всего 7 дней.

Это часть рекламной кампании провайдера Frontier Communications. Они хотят показать, насколько важен смартфон для современного американца и что придется сделать человеку, чтобы найти альтернативу «умному» устройству. Вместо смартфона компания выдаст «раскладушку» с кнопками, а вот что доступ в Сеть придется искать где-то еще.

Кстати, каким образом представители компании смогут проверить соблюдение условий конкурсантами пока не ясно, но пару лет назад подобный конкурс уже проводился по инициативе другой компании. Тогда приз был в 100 раз выше.