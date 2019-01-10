Специалисты составили ТОП самых опасных приложений для iOS

Сегодня, 16:03 \\ Техно

Вредоносные программы способны читать sms, отслеживать местоположение и звонки. Несмотря на высокую степень защиты App Store, злоумышленники находят «дыры в стене».

Компания Apple всегда выступает за сохранность личных данных своих клиентов и за максимальную конфиденциальность. Это могло бы значительно облегчить жизнь пользователей iOS, если бы не создатели вредоносных ПО, которые постоянно изобретают способы ворваться в магазин приложений. Поэтому политика компании за конфиденциальность сводится к «нулю».

Специалисты составили ТОП самых опасных программ, которые неоднократно подвергались кибератакам. Лидируют в этом списке два мессенджера – Facebook и WhatsApp. У этих приложений огромное число клиентов, что делает их привлекательными для хакеров. Последний скандал был связан с WhatsApp и шпионским ПО, которое устанавливалось в устройство после входящего звонка на мессенджер. По причине излишней привлекательности для злоумышленников в ТОП попал Tinder, через который одинокие люди пробуют познакомиться. Подводя итог всего антирейтинга стоит отметить, что главными «жертвами» хакеров становятся программы для общения и интернет-аукционы, как eBay. Чтобы хоть как-то обезопасить себя, специалисты советуют внимательно читать всё, что запрашивают приложения при установке.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Вызывают рак и мутации - В российских аптеках обнаружили таблетки от давления с опасными примесями

 Они содержатся в фармацевтической субстанции валсартана. Сейчас в РФ продаётся более 25...

Утоляет жажду лучше воды. Назван лучший напиток в жару

Яблочный сок, разбавленный в два раза, поможет в сильную жару.

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

Производитель из КНР продолжает улучшать свои гаджеты, несмотря на торговую войну с США.

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Рак кожи не только от солнца? Найдены 3 причины, которые вызывают онкологию

Большую роль в возникновении рака кожи играет не только загар, но и недосып, а также...

Диетологи предупреждают об опасности жира на животе

 Диабет и частые воспалительные процессы возникают из-за проблем с обменом веществ,...

Синдром токсического шока и ампутация ног: Девушка пострадала от использования тампонов

 Медики рекомендуют отказаться женщинам от данного средства гигиены. Это связано с тем,...

«Невидимая» камера: Oppo и Xiaomi скрыли «фронталку» на смартфонах

Компании представили гаджеты, у которых фронтальная камера спрятана под дисплеем, и...

Проблем с желудком не будет – Врачи рассказали, как справиться с сезонным обострением

 Необходимо соблюдать режим питания, отказаться от некоторых продуктов и вредных привычек.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ