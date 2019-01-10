Специалисты составили ТОП самых опасных приложений для iOS

Вредоносные программы способны читать sms, отслеживать местоположение и звонки. Несмотря на высокую степень защиты App Store, злоумышленники находят «дыры в стене».

Компания Apple всегда выступает за сохранность личных данных своих клиентов и за максимальную конфиденциальность. Это могло бы значительно облегчить жизнь пользователей iOS, если бы не создатели вредоносных ПО, которые постоянно изобретают способы ворваться в магазин приложений. Поэтому политика компании за конфиденциальность сводится к «нулю».

Специалисты составили ТОП самых опасных программ, которые неоднократно подвергались кибератакам. Лидируют в этом списке два мессенджера – Facebook и WhatsApp. У этих приложений огромное число клиентов, что делает их привлекательными для хакеров. Последний скандал был связан с WhatsApp и шпионским ПО, которое устанавливалось в устройство после входящего звонка на мессенджер. По причине излишней привлекательности для злоумышленников в ТОП попал Tinder, через который одинокие люди пробуют познакомиться. Подводя итог всего антирейтинга стоит отметить, что главными «жертвами» хакеров становятся программы для общения и интернет-аукционы, как eBay. Чтобы хоть как-то обезопасить себя, специалисты советуют внимательно читать всё, что запрашивают приложения при установке.