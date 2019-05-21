Редизайн мечты: Mozilla представила новый логотип безопасного Firefox

Сегодня, 04:00 \\ Техно

Простоту и заботу о пользователях компания поставила во главу угла.

В прошлом году креативный директор Mozilla Тим Мюррей объявил о плане ребрендинга, чтобы привести в соответствие растущий набор программного обеспечения и сервисов Mozilla, включая браузер Firefox. На прошлой неделе Мюррей сказал, что сторонняя некоммерческая организация презентует редизайн мечты 10 июня.

Сегодня Mozilla предварительно представила новый логотип Firefox, который может стать самым безопасным и обойти конкурентов. На новом логотипе лисица Firefox «повернулась» и смотрит на пользователя. Дизайн стал простым и более стильным, хотя цвета остались прежними.

Как и ожидалось, изменение логотипа означает дополнительные перемены. В попытке вернуть пользователей компания предприняла ряд мер по улучшению безопасности и недопущению утечки личных данных. Генеральный директор Mozilla Крис Бирд объявил о новой настройке по умолчанию, благодаря которой Firefox блокирует веб-сайты, отслеживающие пользователей через Интернет. Эксперты считают, что браузер Firefox может стать самым безопасным.

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Автор - Шура Аш
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