В Южной Корее выдали патенты на новые видеокарты AMD. Линейка вместит пять видеокарт.

Журналисты портала TechRadar обнаружили новые патенты на сайте Агентства радио исследований Южной Кореи. С одной стороны — это не новость: на форуме Computex показали карту Radeon RX 5700. Тогда эксперты предположили, что новинка будет флагманом линейки.

На презентации в ходе Computex руководители AMD, говоря о своей видеокарте, сравнивали ее с NVidia GeForce RTX 2070. Это удивило журналистов, так как конкуренты могут предложить еще флагманскую RTX 2080. Видимо, создатели карт Radeon предложат Nvidia подвинуться — AMD сертифицировала видеокарты линейки Navi. Эксперты предположили, что одна из моделей будет, как минимум, сопоставима с GeForce RTX 2070.

Эти предположения подтверждает переход AMD на формат PCIe 4.0, что влечет увеличение производительности. По мнению журналистов TechRadar, презентация новых видеокарт состоится на игровой выставке E3.