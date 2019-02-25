Гибкий смартфон Huawei Mate X «разогнался» до 1ГБ/с в 5G

Замеры скорости соединения опубликовали инсайдеры. «Скоростной» смартфон оценили в $2600.

Поставщик инсайдов Мукул Шарма опубликовал на своей странице в Twitter фотографии китайской новинки. В частности, гибкий смартфон Huawei Mate X «разогнался» до 1 ГБ/с в сетях 5G. Как отмечают, это рекордный показатель. Вместе с тем, скептики усомнились в необходимости такой скорости на смартфонах.

Huawei Mate X станет вторым гибким смартфоном на рынке – дилеры китайской марки получат новинку до конца этого лета. При этом Mate X станет самым дорогим устройством на рынке – европейским покупателям придется выложить 2300 евро.

Стоит отметить, что дебют первого гибкого смартфона на рынке прошел неудачно – Samsung Galaxy Flold оказался недоработанным, что подтвердили первые пользователи. Ввиду этого, специалисты Huawei получили время на отработку своего смартфона.