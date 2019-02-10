Цена на «Терку для мажоров» от Apple начинается с $35 000

Сегодня, 19:40 \\ Техно

Цена на новый Mac Pro удивила техно-сообщество.

На презентации WWDC Apple объявила, что ее новый Mac Pro будет стоить $6000, но компания не упомянула, сколько будет стоить модель в «топовой» комплектации. Специалисты отрасли изучили характеристики и пришли к выводу, что минимальная цена на Mac Pro начинается с $35 000, а использование производительных видеокарт поднимет ценник до $45 000.

У новинки от Apple внушительное железо: 28-ядерный процессор Intel Xeon W, 1.5 Tб ОЗУ, 4 Tб SSD-накопитель и четыре графических процессора AMD Radeon Pro Vega II Duo.

Основной уловкой Apple является озвученный ей ценник в $6 000, однако компания тактично умалчивает о стоимости устройства с учётом стоимости видеокарт и внушительной по объёму оперативной памяти.

Стоит добавить, что такой компьютер выдаст наилучший результат в связке с разработанным специально под него монитором. Apple анонсировала монитор Pro Display XDR вместе с новым Mac Pro. Устройство стоит $5 000. Если добавить к этому ценнику стоимость фирменного трекпада и клавиатуры, то становится понятно, что данное устройство является исключительно нишевым и будет доступно только «мажорам».

Пользователи Сети отметили внешний дизайн устройства сравнив его с кухонной тёркой. В народе уже шутят о том, что цена на «Терку для мажоров» от Apple начинается с $35 000.

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Автор - Олег Некрасов
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