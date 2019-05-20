Micron отменяет поставки компонентов для Huawei

Сегодня, 04:55 \\ Техно

Производитель присоединился к санкциям правительства США. Но пока это не влияет на продажи смартфонов из КНР.

Запрет на сотрудничество с китайским производителем, инициированный кабинетом Трампа, наращивает давление. Ранее сообщалось, что сотрудничество с Huawei приостановила компания Google, снабжающая смартфоны и планшеты своей операционной системой. Теперь производитель полупроводников Micron отменяет поставки компонентов для Huawei.

Холдинг Micron оставался последним производителем из США, продолжавшим сотрудничество с китайским IT-гигантом. Американские инженеры разрабатывали модули памяти и компоненты чипов для продукции Huawei. Что примечательно, представители Micron также запретили своим партнерам сотрудничать с опальной компанией, о чем гласит недавний пресс-релиз.

Судя по реакции Huawei, потеря подрядчика проходит безболезненно — пресс-служба китайцев молчит. По мнению аналитиков, производитель электроники уже нашел альтернативных поставщиков. А вот Micron потерял источник дохода, потому что 13% выручки Huawei шли на оплату услуг американцев. Напомним, по итогам первого квартала 2019 года, продажи Huawei выросли на 44,5 процента. При этом, общий рынок смартфонов сократился — как и доля конкурентов из Samsung и Apple

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Автор - Сергей Ковалев
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