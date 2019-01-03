Google «убьёт» Android новой Fuchsia OS

Сегодня, 17:17 \\ Техно

Fuchsia OS будет разделять экран гаджета на несколько частей, чтобы владелец мог одновременно использовать пару приложений.

Новая операционная система ещё не вышла, а аналитики уже предсказывают эффект как он разорвавшейся бомбы. Сейчас на рынке только iOS может составить конкуренцию Android. Поэтому Google разработал Fuchsia OS, которая должна стать гораздо лучше своего предшественника.

По слухам, новая ОС будет работать на новом собственном ядре Zircon, а не на Linux. Кроме того, разработчики заявили, что Fuchsia OS будет работать более стабильно и плавно в отличие от Android. По их словам, многие пользователи очень быстро откажутся от привычной ОС в пользу эффективной и мультизадачной. Ведь именно на этой функции и будет построена вся работа.

Даже дисплей устройств, на которых она будет установлена, можно будет разделить на несколько экранов в различном соотношении. Это гораздо упростит владельцам управление, а также и саму работу системы. Известно, что Fuchsia OS ориентирована на разработку под смартфоны и планшеты. Тем не менее, создатели не исключают е применение на ноутбуках и ПК.

Идею Google поддержала OnePlus. Некоторые уверяют, что уже OnePlus 7 будет работать на новой операционной системе. Сейчас компания пытается оптимизировать Fuchsia OS под мощные процессоры Snapdragon и Kirin. Другие производители постепенно тоже подключаются к работе системы, а потому можно предположить, что Google действительно «убьёт» Android новой Fuchsia OS.

Демо-ролик, где можно увидеть имитацию работы системы, попал в сеть ещё в прошлом году. Многие уже тогда заметили огромный потенциал Fuchsia OS. Теперь Google нужно лишь оправдать ожидания.

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Автор - Альбина Холодная
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