$450 - не предел: Xiaomi «взвинтит» цены на Redmi K20 и K20 Pro

Сегодня, 17:41 \\ Техно

Рекордные продажи флагманов могут «ударить» по карману европейцев.

И без того не слишком бюджетные смартфоны Redmi K20 и K20 Pro могут серьезно подорожать. Сегодня состоялась «предпремьерная» продажа флагманского Redmi K20 и 200 тысяч единиц товара «размели» менее, чем за два часа. За устройство с 6 ГБ ОП и флеш-памятью на 64 ГБ покупатели не задумываясь выкладывали $362, а самый «навороченный» смартфон семейства уходил за $434. Для K20 Pro предусмотрели 8 ГБ ОП и накопитель на 256 ГБ.

По мнению аналитиков, ажиотаж вокруг новинки может привести к дефициту, но они ошиблись. Руководитель Xiaomi Лу Вэйбин заверил общественность, что производитель все предусмотрел и смартфонов хватит всем.

Сразу после этого заявления появилась информация о том, что Xiaomi «взвинтит» цены на Redmi K20 и K20 Pro для рынка Европы и $450 - не предел. Ожидаемая цена на флагман Xiaomi K20 Pro с ОП 8/256 Гб $560, тогда как в Китае цена останется прежней. Там за Xiaomi Redmi K20 стоит примерно $286, а K20 Pro – $371.

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Автор - Шура Аш
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