Антивирусы не помогут… Хакеры нашли уникальный способ распространять вирусные коды

Сегодня, 17:22 \\ Техно

Отныне зловредные приложения могут быть установлены после пользования стандартным блокнотом.

Сравнительно недавно в СМИ с шумом пронеслась история о вирусе под названием WannaCry, который после массовой атаки намертво заблокировал офисные компьютеры многих предприятий и заводов. Однако, не менее опасные вирусы таятся в просторах открытого интернета и ждут легкомысленных жертв для очередного «нападения». Недавно и вовсе стало известно, что изощрённые хакеры нашли уникальный способ распространять вирусные коды, с которым обычные антивирусы справиться ничуть не помогут. Речь идёт о критической уязвимости, найденной в стандартном блокноте, который неизменно сопровождает каждую современную версию операционной системы Windows. Как выяснилось, данная программа имеет сложности с повреждением памяти, из-за чего становится возможным выполнение любого кода, интересующего хакера, на целевом ПК. Это значит, что отныне скачивание нелицензированных программ и игр с торрент-трекеров стало не только нелегальным, но ещё и крайне опасным. Стандартные антивирусы зачастую игнорируют текстовые файлы, ведь текст может нанести вред лишь в случае его внесения в командную строку и прочих более сложных операциях.

Представители Microsoft уже получили отчёт антивирусного эксперта Тэвиса Орманди, ответственного за обнаружение данной уязвимости. Пока программисты корпорации не закроют брешь в безопасности, хакеры, нашедшие эту же уязвимость, могут безустанно внедрять заражённые текстовые файлы в раздачи торрент-трекеров, поэтому стоит задуматься о столь необязательном риске. К тому же подобный метод распространения зловредных кодов даёт хакерам простор для творчества, ведь уязвимость стандартного блокнота лишь открывает двери взломщикам, которые вправе выбирать, какой тип вирусов нужно установить на тот или иной компьютер. Эксперты цифровой безопасности рекомендуют пользоваться лишь лицензированным контентом, иначе пользователи повышают шансы, что все их данные на жёстком диске могут быть окончательно заблокированы, а ключ к «родному» контенту в таком случае предлагают за весьма и весьма круглую сумму выкупа.

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Автор - Александр Соловьёв
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