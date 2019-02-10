Опасный шнурок: Lighting кабель может привести к возгоранию iPhone

Сегодня, 18:21 \\ Техно

Популярный производитель аксессуаров Heyday отзывает 90 000 своих кабелей из-за их опасности.

Комиссия по безопасности потребительских товаров США заявила о отзыве более чем 90 000 Lighting кабелей фирмы Heyday.

Heyday является суббрендом популярного производителя аксессуаров Target. Кабели фирмы продавались с июня 2018 по январь 2019 года по цене в 15. $ Производитель объявил, что данный Lighting кабель может привести к ударам током и к возгоранию iPhone.

Основная проблема в неудачной конструкции кабеля. Металлическая радужная оплетка шнура может получить электрический заряд во время питания смартфона. Такой инженерный просчет привёл к нескольким случаям ожога пальцев и одному небольшому пожару. «Опасный шнурок» легко узнать из-за его внешнего вида.

Кабель стоит не малых денег, но тем не менее крайне опасен. Ранее сообщалось о частых случаях возгорания техники Apple из-за вздутия аккумуляторов. Возможно причина кроется именно в некачественных зарядных устройствах. Инженеры рекомендуют покупать только сертифицированные аксессуары и не держать зарядные устройства подключенными к сети постоянно. 

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Автор - Олег Некрасов
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