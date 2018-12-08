20 дней без подзарядки! Новые «умные» часы от Xiaomi рвут конкурентов своей ценой и функциями

Менее чем за 5 тысяч рублей можно приобрести отличный аксессуар со всеми функциями фитнес-трекера.

Китайские компании семимильными шагами завоёвывают мировой рынок мобильных устройств, продавая продвинутые гаджеты за сущие копейки. Например, новые «умные» часы от Xiaomi рвут всех конкурентов на части своей ценой и функциями, ведь устройство за 72 доллара (около 4700 рублей) может продержаться целых 20 дней без подзарядки. Речь идёт о новом продукте компании Huami, принадлежащей техногиганту Xiaomi, которая выпустила аксессуар под названием Amazfit Smartwatch Youth Edition. Предшественником данного девайса выступили часы Amazfit Verge, подарившие новой модели как дизайн, так и большинство технических характеристик за гораздо меньшую цену. В первую очередь китайская новинка может похвастаться дисплеем на 1,3 дюйма, выполненным по технологии AMOLED с матрицей 360х360 пикселей. За сохранность дисплея отвечает защитное стекло Gorilla Glass третьей версии, защищающая поверхность устройства не только от царапин и прочих повреждений, но и от накопления отпечатков пальцев. Столь революционной автономности можно достигнуть лишь при выключенном GPS-приёмнике, ведь постоянная связь со спутниками является довольно энергозатратной функцией и с ней «умные» часы продержатся лишь чуть более 40 часов.

Как и прежде, ремешок, сделанный из силикона, можно с лёгкостью заменить, но в остальном Amazfit Smartwatch Youth Edition довольно сильно отличается от своего предшественника. Судя по всему, эксперты Huami прислушались к мнению пользователей и убрали из новой версии часов микрофон и динамик, так как принимать звонки с помощью такого устройства оказалось не очень удобно. Кроме того, низкая цена новинки обусловлена отказом от сенсора, измеряющего атмосферное давление, гироскопа и датчика, «понимающего», надеты часы на руку или нет. Однако, наличие функций по отслеживанию сна, пульса, количества сделанных шагов и уйма программ за контролем успехов в выбранном виде спорта делает эти «умные» часы весом всего в 46 грамм идеальным фитнес-трекером с весьма «вкусной» ценой.