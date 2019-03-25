Motorola возвращается на рынок с новым 5G-смартфоном

Его можно окунать в реку, поскольку он прокрыт качественным водоотталкивающим материалом.

Motorola хочет вернуть прошлую славу. Компания делает ставку на смартфоны средней ценовой категории. Производитель в области интегрированных телекоммуникаций возвращается на рынок с новым гаджетом Moto Z4. Новинка является 5G-смартфоном восьмиядерным процессором Snapdragon 675. Устройство оснащено ОЗУ объемом 4 ГБ и внутренним хранилищем ёмкостью 128 ГБ с возможностью увеличения до 512 ГБ. Moto Z4 получил питающую батарею на 3600 мАч и дисплей размером 6,4 дюйма. Сканер отпечатков пальцев располагается под экраном. Новинка имеет порт USB-C и разъем для наушников.

5G-смартфон от Motorola выпущен с основной на 48 МП и фронтальной на 25 МП камерами. Для улучшения качества снимков применяется искусственный интеллект (ИИ). Современная технология позволяет делать детализированные фото. ИИ просматривает снимок, при необходимости обрезает его и выравнивает изображение, чтобы оно выглядело качественнее. В Moto Z4 внедрен режим ночного видения. В темное время суток получаются яркие снимки. Z4 относят к аппаратам среднего ценового диапазона.

Отличительной особенностью новинки от Motorola названа совершенная нечувствительность к воде. Moto Z4 поставляется с модом для камеры по цене 499 долларов США. Отказавшись от модернизаций гаджет можно приобрести за 439 доллара.