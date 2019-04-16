Индийский LED-телевизор за 3 500 рублей стал самым дешевым в мире

Сегодня, 19:19 \\ Техно

За столь скромную цену 17-дюймовый TV от Detel имеет HDMI и USB порты.

За столь скромную цену 17-дюймовый TV от Detel имеет HDMI и USB порты.

Во время популярного в Индии Кубка мира по крикету, представители индийской компании Detel представили свою новинку в мире телевизоров — Detel D1 Star. Индийский LED-телевизор за 3 700 рупий (3 500 рублей) стал самым дешевым в мире. Устройство уже доступно для продаж в Индии.

Detel D1 Star можно приобрести через приложение для смартфонов Detel и веб-сайт b2badda для дистрибьюторов и партнеров. 17-дюймовый LED телевизор имеет разрешение 1920×1080 пикселей. Detel D1 Star поставляется с вариантами подключения, такими как один HDMI, USB и VGA порты. По бокам телевизора установлены два динамика мощностью 5 Вт каждый.

Это не первое экономичное устройство от индийсмкой компании. Ранее ими уже создавались подобные устройства, однако новое дешевле прошлых.

Невысокая цена устройства позволит ему занять хорошие позиции на индийском рынке, ведь жители данной страны не могут позволить себе дорогую технику.

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Автор - Олег Некрасов
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