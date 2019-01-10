Рай для геймеров: AMD представила производительные видеокарты Radeon RX 5000

Сегодня, 11:34 \\ Техно

Работают на базе 7-нанометровых чипов Navi. Улучшен дизайн вычислительного блока.

Компания AMD решила порадовать поклонников своей новой разработкой. Она в честь своего 50-летия представила ещё более производительные видеокарты Radeon RX 5000. Представители компании отметили, что устройства работают на базе 7-нанометровых чипов Navi.

Среди новшеств стоит заметить улучшенный дизайн вычислительного блока, что сказывается на энергоэффективности. Также оптимизирован графический контейнер — это позволяет повысить производительность Radeon RX 5000. Видеокарты смогут поддерживать шину PCI Express 4.0.

Все эти изменения привели к хорошим результатам: в компании заявили об улучшении работы игровых видеокарт на 25%. Здесь играют роль такие факторы как быстродействие и неубиваемость — это рай для геймеров.

Правда, окончательные данные поступят только 10 июня. В этот день пройдёт специальное мероприятие Next Horizon Gaming, посвящённое данному вопросу. Компания AMD расскажет о ценах и характеристиках подробнее.

Пока трудно предугадать, какую реакцию вызовет новая разработка AMD — это станет ясно в июле, когда начнутся продажи. Но, учитывая высокую производительность Radeon RX 5000, стоит отметить, что найдутся те, кто сможет оценить разработку по достоинству.

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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