Xiaomi представила для женщин миниатюрное зеркало в аккумуляторе

Стоимость устройства - 19 долларов. Ёмкость аккумулятора составляет 3000 мА•ч, пудреница имеет габариты 85x76x17 миллиметров.

Xiaomi объявила о выходе очередной разработки. На этот раз она оказалась удивительной — компания представила миниатюрное зеркало в аккумуляторе. Новинка подходит в большей степени для женщин, имеет габариты 85x76x17 миллиметров. Стоимость устройства составит 19 долларов.

Но использовать её можно не только для того, чтобы на себя смотреть. В том случае, если телефон или смартфон внезапно разрядятся, пудреницу можно использовать для зарядки устройств. Зеркало имеет аккумулятор ёмкостью 3000 мА•ч, также есть подсветка, которая отключается в случае разрядки до 10%. Технологическое зеркало увеличивается в два раза.

Стоит отметить, что на данное известие отреагировали пользователи Сети. Некоторые отметили, что нет никакого смысла заряжать пудреницы, только дополнительная нагрузка. Другие же по достоинству оценили разработку компании, заметив, что своя аудитория точно найдётся. Только размер аккумулятора действительно великоват.