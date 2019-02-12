Робот качественно сделал операцию на позвоночнике

Пациента удалось спасти от паралича благодаря новой безопасной автоматизированной системе.

Стоун стал первым больным, который испытал на себе современную роботизированную технику в клинике Чикаго. Из-за повреждения позвоночника его правая нога перестала двигаться. Молодой человек не хотел оставаться инвалидом на всю жизнь и готов был отдать всё, что у него есть, чтобы врачи вернули его к нормальной жизни. Благодаря хорошему оборудованию американские хирурги совершили чудо. Во время операции они использовали робота-манипулятора. Именно он качественно сделал операцию на позвоночнике и поставил пациента на ноги. Робот направлял движения врачей. При сращении позвоночника в кости помещаются винты. При этом каждый раз требуется делать рентген, который наносит вред здоровью человека, поскольку происходит хоть и незначительное, но облучение.

Благодаря роботу-манипулятору отпала необходимость делать рентген. Операция прошла успешно, и пациент остался доволен услугами клиники. Хирург сравнивал показания компьютерной томографии с рентгеновским снимком. В итоге он смог заранее планировать размещение винтов в позвоночном столбе. Робот помог врачу избежать досадных ошибок, а пациенту – почувствовать себя здоровым. Технология отлично подходит как для простых, так и более сложных операций, таких, как травма позвоночника.

В этом году сеть 5G позволила осуществить хирургическое вмешательство в удалённом режиме. Китайский доктор прооперировал мозг пациента. Он вживил в мыслительный орган человека имплантат. Пациент страдал болезнью Паркинсона, и операция помогла ему восстановиться.