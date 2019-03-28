«Мегафон» дарит бесплатную музыку и наушники

Акция проводится с 13 мая по 30 июня. Стать «счастливчиком» можно, купив смартфон Honor.

Акция проводится с 13 мая по 30 июня. Стать «счастливчиком» можно, купив смартфон Honor.

Компания «Мегафон» решила простимулировать пользователей, дабы те активнее приобретали гаджеты. Стать участником акции можно, заплатив за модели Honor 10i, 10, Lite и 8X. При этом необходимо иметь тариф линейки «Включайся». «Счастливчиками» сделают при наличии полугодовой подписки на «Яндекс.Музыки» или сервиса «Звук» на выбор. Число устройств, участвующих в акции, ограничено. Фактически «Мегафон» дарит бесплатную музыку и беспроводные наушники Jays X-Five Wireless. Помимо этого, компания предоставляет возможность юзерам смотреть 100 кинокартин и каналов на ТВ и 100 ГБ трафика по РФ в течение месяца.

Для активизации подписки нужно скачать программу «Яндекс.Музыка» или «Звук», идентифицироваться по номеру смартфона и выполнить необходимые рекомендации, оговоренные в соглашении. Указанные гаджеты разрешается приобретать в рассрочку в фирменных магазинах. Покупатель не имеет права пользоваться скидками на товар. Одному абоненту нельзя участвовать в акции повторно.

При покупке Honor не разрешается, чтобы номер телефона был заблокирован. Это же касается sim-карты. Поучаствовать в акции можно только при покупке аппарата в месте подписания договора. При оформлении договора следует предъявлять паспорт.