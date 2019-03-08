«Яблочный» гигант готовит большой сюрприз пользователям.

Компания Apple выпустит новый MacBook Pro, главным отличием которого назвали экран размером 16 дюймов. Мощный дисплей предоставит «яблочной» корпорации южнокорейский производитель Samsung. Экран станет использовать технологию OLED. Устройство должны представить в октябре 2019 года. На прошлой неделе анонсировали линейку ноутбуков MacBook Pro с процессором Intel девятого поколения. Исходя из того, что Samsung и Apple только ведут переговоры относительно поставок дисплеев размером 16 дюймов, сложно ожидать выхода гаджета на рынок до конца этого года. Скорее всего MacBook Pro выпустят в 2020 году.

На данный момент эта линейка представлена ноутбуками с экранами размером 13 и 15 дюймов. Пользователи критикуют дизайн клавиатуры MacBook и настоятельно рекомендуют изменить его. Она оснащена необычным механизмом нажатия, получившим название «бабочка». Данное решение сделало клавиатуру тоньше, но не всем оно пришлось по душе. Кнопки на ней устройстве расположены таким образом, что та стремительно обрастает пылью. Более того, сам ноутбук быстрее выходит из строя по причине загрязненности.

Apple разрабатывает новый MacBook Pro, но никакого намёка на стоимость устройства пока нет. Модель 2018 года отличается от предшественников экраном с технологиями IPS и True Tone. Ноутбук получил видеокарты AMD Radeon Pro 555X или 560X.