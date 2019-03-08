Apple разрабатывает новый MacBook Pro

Сегодня, 17:17 \\ Техно

«Яблочный» гигант готовит большой сюрприз пользователям.

Компания Apple выпустит новый MacBook Pro, главным отличием которого назвали экран размером 16 дюймов. Мощный дисплей предоставит «яблочной» корпорации южнокорейский производитель Samsung. Экран станет использовать технологию OLED. Устройство должны представить в октябре 2019 года. На прошлой неделе анонсировали линейку ноутбуков MacBook Pro с процессором Intel девятого поколения. Исходя из того, что Samsung и Apple только ведут переговоры относительно поставок дисплеев размером 16 дюймов, сложно ожидать выхода гаджета на рынок до конца этого года. Скорее всего MacBook Pro выпустят в 2020 году.

На данный момент эта линейка представлена ноутбуками с экранами размером 13 и 15 дюймов. Пользователи критикуют дизайн клавиатуры MacBook и настоятельно рекомендуют изменить его. Она оснащена необычным механизмом нажатия, получившим название «бабочка». Данное решение сделало клавиатуру тоньше, но не всем оно пришлось по душе. Кнопки на ней устройстве расположены таким образом, что та стремительно обрастает пылью. Более того, сам ноутбук быстрее выходит из строя по причине загрязненности.

Apple разрабатывает новый MacBook Pro, но никакого намёка на стоимость устройства пока нет. Модель 2018 года отличается от предшественников экраном с технологиями IPS и True Tone. Ноутбук получил видеокарты AMD Radeon Pro 555X или 560X.

Поделиться новостью:
Автор - Николай Самойлов
Главное за неделю

Врачи рассказали о главных причинах воспаления седалищного нерва

Недуг может обездвижить самого крепкого человека, поскольку каждый его шаг будет...

Эксперт в пух и прах разнёс снимок МКС, сделанный на смартфон

 Пользователь портала «Пикабу» сопоставил технические характеристики смартфона и...

Гуляйте: Ученые раскрыли секрет долголетия

Ежедневные прогулки оказывают влияние на продолжительность жизни, убеждены британские...

NASA не снилось: В горах Армении возводится база для отслеживания НЛО

На разрушенном остове передовой научной базы времен СССР силами Роскосмоса ведется...

Собаки помогут при диабете? Лучший друг человека определит уровень сахара в крови

Собачий нюх способен улавливать малейшие изменения в человеческой слюне.

Диабет излечим? Учёные выяснили, как заставить организм вновь производить инсулин

Клетки организма, ответственные за инсулин, превращаются в клетки другого типа, поэтому...

Первый в истории снимок земного гамма-всплеска сделан астронавтами МКС

Красно-белая вспышка гамма-лучей вырывается из большого грозового облака на Борнео.

Коровья отрыжка поможет победить глобальное потепление – учёные

Превращение одного парникового газа в другой нивелирует вред от жизнедеятельности КРС.

Врачи развеяли миф об опасности спорта после 40

Повреждение суставов и развитие остеоартроза может грозить тем, кто злоупотребляет...

Учёные раскрыли тайну Бермудского треугольника

Образование вулканов атлантического архипелага до сих пор имеет много загадок и будоражит...

Учёные завысили возраст Вселенной на миллиард лет

Новые исследования показывают, что Большой взрыв произошел 12,5 миллиарда лет назад.

Тяжелые металлы препятствуют выработке инсулина С-пептидом

С-пептид соединяет две цепи инсулина на предварительном этапе создания, а его нехватка...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ