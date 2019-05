Представлен преемник «геймбоя» с ручкой-шарманкой и встроенными играми

За разработку черно-белой консоли Playdate отвечает студия, разработавшая игру «Firewatch».

Студией Panic, известной игровому сообществу за разработку популярной игры «Firewatch», представлен преемник знаменитого «геймбоя».

Консоль под названием Playdate не пытается соперничать с гигантами отрасли в лице Sony и Microsoft, ведь она портативная, а ее черно-белый экран призван окунуть в эпоху ностальгии.

Консоль с ручкой-шарманкой придётся по душе любителям смелых консолей от Nintendo. Playdate внешне напоминает старые Game Boy и обладает двумя кнопками крестовиной. На портативной приставке встроены 12 игр. Боковая ручка будет применяться во всех играх, причём в каждой по-разному.

Playdate весьма компактна, ведь диагональ устройства равна 2,7-дюймам. Заряжаться устройство будет от USB-C, а также возможно подключение наушников через 3,5 мм порт. Есть датчики Wi-Fi и Bluetooth. Данных о играх нет, но известно, что одними из разработчиков выступили студии Katamari Damacy и Getting Over It.

На прилавках устройство появится в 2020 году, с ценником в $150.