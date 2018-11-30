Санкции им на пользу: Huawei разрабатывают свою операционную систему взамен Android

Новая система под кодовым названием Hongmeng, вероятно, поступит на телефоны пользователей в ближайшее время.

О том, что компания Huawei работает над созданием своей собственной операционной системы, 20 мая заявило издание Huawei Central. Ссылаясь на данные, полученные от представителей компании, издание пишет, что прототипы новой системы уже использовались в компании, а полноценная разработка началась еще в марте этого года.

Созданием своей собственной системы компания отвечает на вызов, брошенный правительством Соединенных Штатов, которое запретило всем своим компаниям сотрудничать с Huawei. На этот призыв сразу откликнулась в компании Googlе – владельце операционной системы Android, которая используется в телефонах от Huawei.

В компании пока не дают точной информации по поводу разработки новой системы, заявив лишь, что такая работа ведется. Если им действительно удастся без потерь пользователей разработать и внедрить свою собственную систему взамен Android, то можно будет сказать, что санкции компании пошли на пользу. Но стоит иметь в виду, что система Android имела преимущества с точки зрения кооперации между различными системами и функциями, которые используются и создаются соответствующим образом по всему миру. Есть вероятность, что новая система будет иметь ограниченный спектр возможностей на подобии телефонов от Microsoft, которые столкнулись с такой же проблемой, разрабатывая свою собственную операционную систему. В данный момент телефоны от Microsoft имеют ряд сложностей с оптимизацией некоторых известных приложений и игр, что ограничивает пользователей в возможностях эксплуатации телефона.